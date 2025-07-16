Центробанки закупают золото напрямую у производителей из-за роста цен на металл

Центральные банки многих стран начали закупать золото у местных золотодобывающих компаний. Это связано с возросшими на международных рынках ценами на металл, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CNBC.

В докладе Всемирного золотого совета (WGC) сказано, что 19 из 36 респондентов покупают драгметалл напрямую у производителей. Еще четыре собираются поступить так же в ближайшее время.

При этом в прошлом году о покупке золота напрямую у местных компаний заявляли всего 14 Центробанков из 57 опрошенных. Тенденция связана с возросшими ценами на драгметалл. Так, например, по итогам первых шести месяцев этого года золото подорожало на 26%.

WGC также ранее писал, что ЦБ разных стран мира последние три года накапливали как минимум по 1 тыс. тонн золота в год. Это намного больше по сравнению с предыдущим десятилетием. При этом многие респонденты (73%) уверены, что их резервы в ближайшее время только сократятся.

Между тем ранее эксперт Виталий Манжос порекомендовал россиянам отказаться от инвестиций в золото. Он объяснил это тем, что соотношение риска и возможной прибыли в будущем хуже, чем если вкладывать средства в иные активы.