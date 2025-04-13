Эксперт порекомендовал россиянам отказаться от инвестиций в золото

Приобретение золота в момент, когда цены на него бьют исторические рекорды, считается не самым выгодным способом инвестиций, если речь идет о вкладе средств на короткий, а также средний срок. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Виталий Манжос.

Цена золота в пятницу побила исторический рекорд и увеличилась до 3,2 тыс. долларов за тройскую унцию. Манжос отметил, что стоимость драгметалла очень высокая.

Из-за этого инвестировать в золото средства не так привлекательно. Дело в том, что соотношение риска и возможной прибыли в будущем хуже, чем если вкладывать средства в иные активы. Рост цены на драгметалл в течение года не гарантирован.

Можно вкладываться в российские облигации федерального займа. Они обещают доходность более 20% годовых, подчеркнул эксперт.