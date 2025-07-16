Юрист Мысливчик: штрафы за поиск в Сети— слежка, а не борьба с экстремизмом

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту, которые вводят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в Сети экстремистских материалов и получение к ним доступа. Затем сенатор Артем Шейкин уточнил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и Facebook*. Также глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о запрете поиска экстремистских материалов.

«Представьте: вы просто что-то гуглите — и вас могут оштрафовать. Не за публикацию, не за скачивание — а за сам поисковый запрос. Это не просто странно, это — нарушение Конституции. У нас нельзя карать человека без вины, а интерес к информации — не преступление. Поиск — это не экстремизм, это мышление», — сказала Мысливчик.

По ее словам, если у людей начнут проверять телефоны на улице или лезть в историю браузера без суда — это уже слежка, которой не место в правовом государстве.

«А теперь главное: когда страна и так живет в условиях напряжения и неопределенности — превращать собственных граждан, налогоплательщиков, в „подозреваемых“ просто за интерес к информации — худшее, что можно придумать. Это не усиливает безопасность, это разрушает доверие», — подчеркнула юрист.

Мысливчик напомнила, что VPN сейчас не запрещен, но попытки и тут ввести запреты — это уже шаг к цифровой изоляции.

«Такие инициативы — это тревожный сигнал, и защищать свои права здесь нужно всеми законными способами: в судах, у омбудсмена, в Конституционном суде», — заключила специалист.

* Принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.