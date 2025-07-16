Сенатор Шейкин: штрафы для россиян за вход в Instagram* вводить не собираются

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что поправки в КоАП РФ, разрабатываемые Госдумой, не предусматривают наказания за сам факт посещения запрещенных в стране платформ, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook*, сообщает РИА Новости .

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту, вводящие штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в Сети экстремистских материалов и получение к ним доступа.

По словам Шейкина, штрафы будут применяться исключительно за умышленный поиск и доступ к материалам, официально включенным Минюстом РФ в список экстремистских. Это касается и всех заблокированных ресурсов.

При этом сами попытки россиян зайти, например, в Instagram* не образуют административного правонарушения, так как обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов — не нарушение, если контент не входит в запрещенный список.

Сенатор подчеркнул, что акцент в поправках к КоАП делается на регулировании провайдеров, а не на массовом наказании пользователей.

* Принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.