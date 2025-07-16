Мизулина раскритиковала законопроект о запрете поиска экстремистских материалов

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что не сможет жаловаться в правоохранительные органы на экстремистский контент из-за нового законопроекта.

Мизулина указала на то, что лига безопасного интернета целенаправленно проводит мониторинг такого контента, чтобы затем направлять информацию в правоохранительные органы. Она отметила, что, если закон примут, ее организация не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах.

Мизулина добавила, что, в соответствии с законопроектом, даже работа правоохранителей по мониторингу экстремистского контента может быть признана незаконной. Кроме того, любой гражданин, который сообщил в полицию об обнаружении подобных материалов, рискует получить штраф.

«Кстати, и сами депутаты не смогут ничего сделать с обращениями граждан, которые сообщают им об экстремистских сообществах», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она указала, что в таком случае парламентарии нарушат закон, если отправят ссылку из обращения.

Кромке того, глава лиги безопасного интернета задалась вопросом, как специалисты будут устанавливать умысел в поиске экстремистских материалов, которых всего в федеральном списке сейчас насчитывается 5473. По ее словам, из-за наличия большого количества запрещенных материалов граждане, включая школьников, на них могут наткнуться случайно.

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту, вводящие штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в Сети экстремистских материалов и получение к ним доступа.

После этого сенатор Артем Шейкин уточнил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и Facebook*.

* Принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.