В Белом доме рассказали, как скоро Киеву поступят деньги от прибыли с активов РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели украинским властям начнут поступать 50 млрд долларов от Соединенных Штатов и Евросоюза за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает РБК .

«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее (Украины-ред.) есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороны», — сказал Блинкен.

В октябре агентство Reuters сообщало, что главы стран G7 договорились о предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов и формате его погашения. Займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных активов России.

В ноябре лидеры государств-членов G7 опубликовали заявление, в котором отметили готовность нанести ущерб России через санкции, экспортный контроль и другие якобы действенные меры.