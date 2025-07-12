В Великом Новгороде из-за непогоды повалены деревья, отменены мероприятия
Жители Новгородской области вновь столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за мощного грозового фронта, сопровождавшегося градом, ливнями и шквалистым ветром,сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад.
«Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области… Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев», — отмечается в сообщении.
В соцсетях жители региона жалуются на новые отключения света в ряде округов. В центре Великого Новгорода порывы ветра повалили деревья, что привело к отмене запланированных мероприятий.
Ситуация осложняется тем, что это уже второй удар стихии за последние три дня, и энергетикам приходится работать в экстремальных условиях.