Евросоюз разрабатывает ответные меры на американские пошлины

Макрон: следующая неделя станет решающей в торговом противостоянии с США

Еврокомиссия готова продолжить переговоры с США по поводу введения 30%-х пошлин на европейские товары, однако параллельно активизирует подготовку ответных санкций на случай, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении в социальной сети X.

Французский лидер резко раскритиковал решение Вашингтона, принятое вопреки неделям интенсивных переговоров.

«Необходимо взаимное уважение между партнерами, особенно с учетом общих экономических интересов и интегрированных производственных цепочек», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах, которые будут действовать поверх уже существующих ограничений. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение ЕС принять симметричные меры.

Макрон обозначил жесткие временные рамки: по его словам, следующая неделя станет критически важной для поиска дипломатического решения, способного предотвратить полномасштабную торговую войну между двумя экономическими гигантами.