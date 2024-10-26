Reuters: лидеры G7 согласовали кредит Украине в 50 млрд долларов

Главы стран G7 договорились о предоставлении Киеву кредита в 50 млрд

Главы стран G7 договорились о предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов и формате его погашения, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», — сказано в заявлении представителей «Большой семерки».

Ранее в России пообещали дать аналогичный ответ на действия Запада по использованию блокированных российских активов.

«Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний», — отметил глава Минфина.