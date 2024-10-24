Силуанов пообещал жесткий ответ Западу на использование доходов от активов РФ

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Если государства Запада начнут использовать прибыль, заработанную на замороженных средствах РФ, Кремль даст аналогичный ответ, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости .

«Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний», — отметил глава Минфина.

22 октября Европейский парламент одобрил выдачу Украине кредита на 35 млрд евро. ЕП разрешил погасить его за счет замороженных на Западе активов России.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается выделить Украине кредит еще на 18 млрд евро. Его выдадут за счет доходов от замороженных на Западе российских средств.