ЕС намерен кредитовать Украину на 18 млрд евро

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ЕС кредитует на 18 млрд евро за счет замороженных российских активов

Европейский союз планирует предоставить около 18 млрд евро в качестве части международного кредита Украине за счет доходов от замороженных российских активов после аналогичного решения США, пишет ТАСС .

Часть Вашингтона в кредите для Украины составит 20 млрд долларов.

Такое решение американской администрации дает возможность финансовой помощи Брюсселю, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Нью-Йорк.

22 октября Европейский парламент одобрил выделение Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее в Великобритании заявили, что Лондон также внесет свою часть в финансирование Украины.