Лондон опубликовал данные о своей части кредита G7 Украине

сегодня в 03:07

Лондон выдаст Киеву кредит в 2,9 млрд фунтов на оружие за счет России

Великобритания выдаст Украине кредит размеров в 2,26 млрд фунтов стерлингов на приобретение вооружений за счет замороженных российских активов в рамках договора с G7, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

В условиях сделки с Киевом будет прописано право Лондона указывать Украине, какое оружие она будет приобретать на полученные средства, указано в публикации.

Всего G7 профинансирует Украину на 50 млрд долларов. Погасить эти заемные средства планируется за счет прибыли от инвестиций заблокированных на Западе активов России.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала процедуру согласования инициативы кредитования Украины под залог российских активов.