В ЕС начали согласование предложения по кредиту Украине под активы РФ

Еврокомиссия выступила с инициативой предоставить кредит Украине под российские активы. Страны Евросоюза приступили к согласованию предложения, сообщает РИА Новости .

20 сентября, посещая Киев, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК утвердила свое предложение, согласно которому Украине собираются направить кредит в размере 35 млрд евро. Предполагается, что погашать его будут с помощью замороженных активов ЦБ России.

Также было предложено увеличить сроки заморозки российских активов в рамках санкций. Таким образом, их могут продлить до 36 месяцев. В ЕС планируют, что увеличение сроков станет гарантией для погашения кредита. Чтобы решение вступило в силу, необходимо одобрение всего Совета ЕС.

В среду постоянные представители стран-членов Евросоюза начали процесс согласования предложения ЕК по кредиту Киеву и увеличению сроков заморозки российских активов. Участники мероприятия обменяются мнениями и примут решение.

Ранее в Минфине США заявили, что не считают воровством использование доходов от замороженных активов России. Там также заявили, что Украина получит кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7.