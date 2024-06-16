В США не считают воровством использование доходов от замороженных активов России

Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что использование прибыли от замороженных российских активов не является воровством, сообщает РБК .

«Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (депозитарии Euroclear-ред.). Они были заморожены», — сказала Йеллен в интервью ABC News.

Она подчеркнула, что денежные средства России находятся в европейском депозитарии в виде наличности, но приносят доход учреждению.

Глава Минфина США добавил, что здесь нет юридических проблем. Украина получит от стран G7 кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет будущих процентов с замороженных российских активов.

Ранее стало известно, что конфискация странами G7 российских активов может стоить им порядка 83 млрд долларов, именно столько их инвестиций вложено в экономику РФ. Самым крупным инвестором была Британия.