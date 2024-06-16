В США не считают воровством использование доходов от замороженных активов России
Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что использование прибыли от замороженных российских активов не является воровством, сообщает РБК.
«Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (депозитарии Euroclear-ред.). Они были заморожены», — сказала Йеллен в интервью ABC News.
Она подчеркнула, что денежные средства России находятся в европейском депозитарии в виде наличности, но приносят доход учреждению.
Глава Минфина США добавил, что здесь нет юридических проблем. Украина получит от стран G7 кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет будущих процентов с замороженных российских активов.
Ранее стало известно, что конфискация странами G7 российских активов может стоить им порядка 83 млрд долларов, именно столько их инвестиций вложено в экономику РФ. Самым крупным инвестором была Британия.