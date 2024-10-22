Украине разрешили закрыть кредит на 35 млрд евро деньгами россиян
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Европарламент одобрил механизм выделения Украине кредита в размере 35 миллиардов евро, который разрешено погасить замороженными активами России. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что для получения займа Киеву нужно выполнить определенные политические требования, сообщает ТАСС.
Для получения кредита, как утверждал европейский чиновник, Украине нужно было соблюсти «предварительные политические условия» обязательств, которые одобрит Евросоюз. Указанные обязанности хотели прописать в особом «меморандуме о взаимопонимании».
Однако еврокомиссар Рейндерс не стал озвучивать, какие именно требования предстояло выполнить Украине. Он призывал Европарламент в кратчайшие сроки одобрить указанный механизм, что законодательный орган и сделал.
Между тем ООН заявила, что население Украины сократилось почти на четверть с февраля 2022 года.