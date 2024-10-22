Украине разрешили закрыть кредит на 35 млрд евро деньгами россиян

Европарламент одобрил механизм выделения Украине кредита в размере 35 миллиардов евро, который разрешено погасить замороженными активами России. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что для получения займа Киеву нужно выполнить определенные политические требования, сообщает ТАСС .

Для получения кредита, как утверждал европейский чиновник, Украине нужно было соблюсти «предварительные политические условия» обязательств, которые одобрит Евросоюз. Указанные обязанности хотели прописать в особом «меморандуме о взаимопонимании».

Однако еврокомиссар Рейндерс не стал озвучивать, какие именно требования предстояло выполнить Украине. Он призывал Европарламент в кратчайшие сроки одобрить указанный механизм, что законодательный орган и сделал.

Между тем ООН заявила, что население Украины сократилось почти на четверть с февраля 2022 года.

