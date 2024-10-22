Стало известно, как Украина погасит кредит на 35 млрд евро деньгами России

ЕС выдвинул Украине условия для погашения кредита на 35 млрд евро за счет России

Украине выдадут новый кредит на 35 миллиардов евро с возможностью закрыть его за счет российских активов только в том случае, если Киев выполнит политические требования Евросоюза. Условия закрепят в отдельном меморандуме, пишет ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Именно Рейндерс является куратором от Еврокомиссии в попытках экспроприировать суверенные средства России, которые оказались заморожены в юрисдикциях Евросоюза.

По словам еврокомиссара, Киев получит озвученный микрофинансовый заем, если выполнит «предварительные политические условия» обязательств, которые одобрит ЕС. Эти обязательства опишут в отдельном «меморандуме о взаимопонимании», сказал Рейндерс.

В то же время член Еврокомиссии не стал уточнять, в чем конкретно состоят требования ЕК по этому вопросу. Несмотря на это, чиновник призвал Европарламент как можно быстрее одобрить этот механизм.