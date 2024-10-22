ООН назвала пугающие масштабы сокращения населения Украины с начала СВО

Население Украины сократилось почти на четверть с февраля 2022 года

Население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 миллионов человек. Из странны массово уезжают молодые люди, сообщает РИА Новости со ссылкой регионального директора по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

На Украине один из самых низких показателей рождаемости в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Для обновления населения необходим показатель рождаемости 2,1 ребенка на женщину.

«Страна переживает демографический кризис», — сказала Бауэр на брифинге в Женеве.

В июле директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в беседе с РБК заявляла, что «по наиболее оптимистичному варианту» в стране, если бы она «вернулась» к границам 1991-го года, проживало было 35 миллионов человек к 2033 году.

По данным украинского Госстата, в феврале 2022 года в стране проживал 41 миллион человек. По свежим данным ООН, за более чем за 2,5 года население Украины сократилось почти на 10 млн жителей, следовательно, уменьшилось практически на четверть.