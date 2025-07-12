РФС рассчитывает на скорое возвращение в международные турниры

Дюков: высока вероятность возврата России в еврокубки до конца 2025 года

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российские сборные и клубы могут возобновить участие в международных турнирах уже к концу 2025 года, сообщает ТАСС.

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», — отметил спортивный функционер.

Однако пока позиция УЕФА остаётся неизменной: организация неоднократно подчёркивала, что российские команды не будут допущены к соревнованиям до окончания военной операции на Украине.

С 2022 года сборная России пропустила чемпионат мира — 2022 и Евро-2024, а клубы лишены возможности выступать в еврокубках.