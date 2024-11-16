Лидеры стран G7 заявили о готовности причинить ущерб России через санкции

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — говорится в заявлении.

Запад уже несколько лет пытается «задушить» Россию санкциями, однако в стране не раз говорили, что вполне могут справиться с этим. В зарубежных странах часто выражали мнение, что ограничительные меры, направленные против РФ, неэффективны, а иногда наносят ущерб самим западным государствам.

Ранее главы стран G7 договорились о предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов и формате его погашения. В заявлении сказано, что эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.