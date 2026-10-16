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В Ленобласти уничтожили два БПЛА

Спецоперация

На Ленинградскую область летят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сбито уже два дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 2 БПЛА», — отметил Дрозденко в мессенджере МАКС.

На данный момент боевая работа продолжается.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

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