Рэпера P. Diddy могут перевести в другую тюрьму

Рэпера Шона Комбса (P. Diddy), который отбывает наказание в США, могут перевести в другое исправительное учреждение. Причиной стали опасения за его жизнь после конфликта с другими заключенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, есть реальный риск, что вскоре может произойти новый конфликт.

Пенитенциарный консультант Сэм Манджел, чей клиент сидит в одной тюрьме с Комбсом, заявил, что рэпера, вероятно, переведут из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в другое учреждение. По словам Манджела, заключенные настроены против Комбса из-за участившихся обысков в поисках запрещенных предметов.

Ранее P. Diddy получил травму головы в драке с наркобароном в тюрьме.

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