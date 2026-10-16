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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения

Транспорт

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково ввели ограничения. Их установили временно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск самолетов.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в направлении Калининграда. Из-за этого в аэропорту Храброво могут быть изменения в расписании рейсов.

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