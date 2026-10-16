Просто вода: чем опасна подмена натуральной икры имитацией
Имитированная икра зачастую значительно уступает натуральной по пищевой ценности, поскольку основную часть такого продукта может составлять обычная вода, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Пробойная икра содержит белок со всеми необходимыми аминокислотами, омега-3 жирные кислоты, витамин D и другие питательные вещества. Их количество различается в зависимости от вида рыбы. Благодаря такому составу продукт может стать не просто праздничным угощением, но и полезным дополнением к привычному меню», — сказала Кашух.
Она добавила, что структурированную икру изготавливают из натурального икорного сырья, которое смешивают с водой и специальными компонентами для формирования икринок. Из-за этого концентрация питательных веществ в готовом продукте может снижаться.
«В результате полезные вещества распределяются в большем объеме готового продукта, а содержание белка и омега-3 на 100 г может снижаться», — пояснила специалист.
По ее словам, еще меньше питательных веществ может оказаться в имитированной икре, которую нередко производят вообще без натуральных икринок.
«Основную часть такого продукта может составлять вода, поэтому рассчитывать на высокое содержание белка и полезных жиров обычно не приходится. Впрочем, некоторые рецептуры предусматривают добавление рыбьего жира и других питательных ингредиентов», — отметила гастроэнтеролог.
Как уточнила доктор, при выборе икры важно учитывать не только ее внешний вид и вкус, но и состав. Имитированные аналоги могут напоминать натуральный деликатес, однако не обязательно обладают сопоставимой пищевой ценностью.
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