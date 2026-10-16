Просто вода: чем опасна подмена натуральной икры имитацией

«Пробойная икра содержит белок со всеми необходимыми аминокислотами, омега-3 жирные кислоты, витамин D и другие питательные вещества. Их количество различается в зависимости от вида рыбы. Благодаря такому составу продукт может стать не просто праздничным угощением, но и полезным дополнением к привычному меню», — сказала Кашух.

Она добавила, что структурированную икру изготавливают из натурального икорного сырья, которое смешивают с водой и специальными компонентами для формирования икринок. Из-за этого концентрация питательных веществ в готовом продукте может снижаться.

«В результате полезные вещества распределяются в большем объеме готового продукта, а содержание белка и омега-3 на 100 г может снижаться», — пояснила специалист.

По ее словам, еще меньше питательных веществ может оказаться в имитированной икре, которую нередко производят вообще без натуральных икринок.

«Основную часть такого продукта может составлять вода, поэтому рассчитывать на высокое содержание белка и полезных жиров обычно не приходится. Впрочем, некоторые рецептуры предусматривают добавление рыбьего жира и других питательных ингредиентов», — отметила гастроэнтеролог.

Как уточнила доктор, при выборе икры важно учитывать не только ее внешний вид и вкус, но и состав. Имитированные аналоги могут напоминать натуральный деликатес, однако не обязательно обладают сопоставимой пищевой ценностью.

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