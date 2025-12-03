Ушаков: Путин и делегация США обсуждали вопрос членства Украины в НАТО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на встрече главы государства Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера обсудили вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе, сообщает ТАСС .

«Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался», — сказал Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неверной формулировку, что президент РФ отверг американский мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Делегация США прилетела в российскую столицу во второй половине дня 2 декабря для переговоров с Путиным. В ходе встречи стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта. Переговоры продлились около 5 часов. Этой ночью представители делегации вылетели в США из аэропорта Внуково. По словам Ушакова, Москва и Вашингтон еще не нашли компромиссного варианта по Украине по итогу встречи Путина с Уиткоффом.

