Песков: формулировка, что Путин отверг мирный план США по Украине, неверна
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неверной формулировку, что президент РФ Владимир Путин отверг мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
«Нет, она не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.
Американская делегация прилетела в российскую столицу во второй половине дня 2 декабря для переговоров с Путиным. В ходе встречи стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта. Переговоры продлились около 5 часов. В ночь на среду представители делегации вылетели в США из аэропорта Внуково.
Пос словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон еще не нашли компромиссного варианта по Украине по итогу встречи Путина с Уиткоффом.
