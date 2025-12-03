Песков: формулировка, что Путин отверг мирный план США по Украине, неверна

«Нет, она не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

Американская делегация прилетела в российскую столицу во второй половине дня 2 декабря для переговоров с Путиным. В ходе встречи стороны обсуждали урегулирование украинского конфликта. Переговоры продлились около 5 часов. В ночь на среду представители делегации вылетели в США из аэропорта Внуково.

Пос словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон еще не нашли компромиссного варианта по Украине по итогу встречи Путина с Уиткоффом.

