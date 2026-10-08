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На шахте в Коми ввели план ликвидации аварии

Происшествия

На шахте «Комсомольская» в городе Воркута Республики Коми ввели в действие план ликвидации аварии. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале компании «ВоркутаУголь».

План был объявлен в 22:43 7 октября. В это время в шахте находился 41 сотрудник. Всех вывели на поверхность.

«Пострадавших нет», — отметили в компании.

Причины произошедшего установит комиссия.

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