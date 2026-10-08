Эксперт разъяснил, учитывают ли оценку за поведение при поступлении в вузы

В настоящее время оценка за поведение не рассматривается как критерий при приеме в вузы и профильные классы. Об этом заявил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, сообщает ТАСС .

При этом оценка будет видна в характеристике, которую составляют на учащегося.

«Это будет отражаться в характеристике, которую по итогу каждого года классный руководитель оставляет на каждого ребенка. И характеристика — это неотъемлемый документ из обязательных всего пяти документов у учителя, которые сегодня зафиксированы законом об образовании», — отметил Костенко.

Он также уточнил, что при поступлении в высшие учебные заведения учитывать оценку за поведение пока не планируется.

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