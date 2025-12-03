Ушаков: компромиссы по Украине пока не были найдены

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогу встречи российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стива Уиткоффа заявил, что пока еще компромиссного варианта по Украине найдено не было, но некоторые американские наработки можно обсуждать, сообщает РИА Новости .

Путин заявил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

Кроме того, Россия получила еще 4 документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 27 пунктов.

По словам Ушакова, стороны обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.

Российский лидер Владимир Путин начал запланированную в Москве встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффоми и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером около 19.40 во вторник.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны — предприниматель, инвестор, основатель компании «Affinity Partners» Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США считается одним из ключевых участников переговорного процесса по украинскому кризису.

