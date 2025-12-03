сегодня в 09:38

Самолет Уиткоффа не делал посадок в Европе после вылета из РФ

Лайнер спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа не делал промежуточных посадок на территории Европы и находится в западном полушарии, сообщает ТАСС .

Источник в европейских авиадиспетчерских кругах отметил, что после выхода из воздушного пространства РФ самолет Уиткоффа стали контролировать диспетчерские службы Европы. Борт не совершал никаких промежуточных посадок.

По словам собеседника, в районе 04:45 по всемирному времени (07:45 по московскому) самолет передали на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады.

Уиткофф вылетел обратно в США из московского аэропорта Внуково в районе 02:03 по московскому времени.

Спецпосланник американского лидера прилетел в российскую столицу во второй половине дня 2 декабря. С ним встретился президент РФ Владимир Путин. Они говорили об урегулировании украинского конфликта. Мероприятие продлилось около 5 часов.

