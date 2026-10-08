Лобода согласна выступить для россиян за рубежом за 19 млн рублей

Украинская певица Светлана Лобода готова дать закрытый концерт за границей для аудитории из России за гонорар в 19 миллионов рублей. Об этом заявили в окружении артистки, сообщает РИА Новости .

По словам собеседника агентства, Лобода согласится на такое частное мероприятие только при условии, что заказчики являются резидентами страны, где оно пройдет.

Помимо выплаты гонорара в 200 тысяч евро (около 19 миллионов рублей), организаторам также придется оформить визы для певицы и всей ее команды.

Ранее певица Анна Седокова и ее старшая дочь показали фигуры в бикини на пляже в США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.