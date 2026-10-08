Лобода согласна выступить для россиян за рубежом за 19 млн рублей
Украинская певица Светлана Лобода готова дать закрытый концерт за границей для аудитории из России за гонорар в 19 миллионов рублей. Об этом заявили в окружении артистки, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Лобода согласится на такое частное мероприятие только при условии, что заказчики являются резидентами страны, где оно пройдет.
Помимо выплаты гонорара в 200 тысяч евро (около 19 миллионов рублей), организаторам также придется оформить визы для певицы и всей ее команды.
Ранее певица Анна Седокова и ее старшая дочь показали фигуры в бикини на пляже в США.
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