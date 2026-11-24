Участники специальной военной операции и семьи погибших военнослужащих в Бронницах получили по 500 тыс. рублей вместо земельного участка. Мерой поддержки воспользовались 14 получателей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье с начала 2025 года участники СВО и семьи погибших военнослужащих могут получить единовременную выплату 500 тыс. рублей вместо земельного участка.

Мера распространяется на участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных государственными орденами, а также на членов семей военнослужащих, погибших в результате ранений, травм или заболеваний, полученных при исполнении служебного долга. Для оформления выплаты необходимы удостоверение ветерана боевых действий и постоянная регистрация в Московской области на момент завершения участия в СВО.

Начальник социальной защиты Вера Дмитриева сообщила, что в Бронницах выплату получили 14 участников СВО и семей погибших военнослужащих. По ее словам, общая сумма превысила 7 млн рублей.

Заявление можно подать на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23085. Потребуются паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в СВО.

Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии 122, добавочный 6. Вопросы о мерах социальной поддержки также можно задать в чате в Максе «Социалка. Жуковский. Раменское. Бронницы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.