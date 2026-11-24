Сотрудники Госавтоинспекции проводят с 23 по 29 ноября в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Пешеход» для снижения числа ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу во время мероприятия «Пешеход» уделят особое внимание важности размещения световозвращающих элементов на верхней одежде. Профилактическая акция проходит с 23 по 29 ноября.

За 10 месяцев 2026 года на территории обслуживания Одинцовской Госавтоинспекции произошло 17 ДТП с участием пешеходов. В них пострадали 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Еще пять пешеходов погибли, среди них один ребенок.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при переходе дороги и не создавать аварийных ситуаций для себя и других участников движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.