Руководитель школы Анастасия Леонидовна Борздова и ее воспитанники приняли поздравления с юбилеем. В поздравлении отметили вклад руководителя в развитие коллектива.

Юные танцоры «ГудВина» представляют Селятино на Всероссийских конкурсах, участвуют в фестивалях. На 11-м фестивале-конкурсе «Московский звездопад» школа показала два номера. Девять танцоров выступили с постановкой «Сновидения», за которую коллектив стал лауреатом III степени. Кристина Борздова с сольным номером «Я такая» стала лауреатом I степени.

В юбилейный день Анастасии Борздовой пожелали воплотить новые творческие замыслы, а воспитанникам — совершенствовать мастерство, радовать зрителей новыми номерами и добиваться успехов на конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.