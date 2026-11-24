сегодня в 17:51

Коммунальные службы Павлово-Посадского городского округа перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада. Приоритет отдают расчистке важных участков и обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улицах Павлово-Посадского округа работает специализированная снегоуборочная техника. Коммунальные службы убирают снег и обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами.

В первую очередь расчищают подъезды к медицинским учреждениям, школам и детским садам, основные автомобильные дороги и маршруты общественного транспорта. Также в числе приоритетных участков — остановочные павильоны, пешеходные переходы, пандусы и дворовые территории.

Администрация просит автомобилистов по возможности не оставлять машины вдоль дорог и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах и учитывать погоду при планировании поездок.

О нерасчищенных участках и гололедице можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 круглосуточно или на горячую линию главы округа по телефону 2-99-03.

Уборка снега продолжается. Администрация округа контролирует ситуацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.