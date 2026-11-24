Коммунальные службы Павлово-Посадского округа усилили уборку снега
Фото - © Администрация г.о. Павлово-Посадский
Коммунальные службы Павлово-Посадского городского округа перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада. Приоритет отдают расчистке важных участков и обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На улицах Павлово-Посадского округа работает специализированная снегоуборочная техника. Коммунальные службы убирают снег и обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами.
В первую очередь расчищают подъезды к медицинским учреждениям, школам и детским садам, основные автомобильные дороги и маршруты общественного транспорта. Также в числе приоритетных участков — остановочные павильоны, пешеходные переходы, пандусы и дворовые территории.
Администрация просит автомобилистов по возможности не оставлять машины вдоль дорог и во дворах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах и учитывать погоду при планировании поездок.
О нерасчищенных участках и гололедице можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 круглосуточно или на горячую линию главы округа по телефону 2-99-03.
Уборка снега продолжается. Администрация округа контролирует ситуацию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.