Жены, вдовы и матери бойцов СВО с семьями посетили спектакль «Императрица Мария Федоровна» в театре «Город» в Долгопрудном. Театральный вечер приурочили к наступающему Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Постановка посвящена супруге императора Александра III и матери Николая II Марии Федоровне. Женщин с семьями пригласила депутат городского парламента Ануш Аракелян.

«Зрительницы проходят через испытания, которые требуют той же силы духа, веры и способности выстоять. Хотелось, чтобы спектакль дал им не просто эстетическое удовольствие, а чувство опоры и понимание: они не одни», — сказала Ануш Аракелян.

Датская принцесса, ставшая российской императрицей, занималась не только семейными делами, но и политикой, культурой, искусством и благотворительностью. Мария Федоровна покровительствовала патриотическим и спасательным обществам, руководила ведомством учебных и воспитательных заведений, приютов и богаделен, возглавляла общество Красного Креста.

Спектакль поставили по заказу министерства культуры Республики Крым и Ливадийского дворца при поддержке Долгопрудненского благочиния. Постановка обращается к темам служения Отечеству, милосердия, веры и сохранения исторической памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.