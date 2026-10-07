Анна Седокова и ее старшая дочь показали фигуры в бикини на пляже в США

Певица Анна Седокова и ее старшая дочь Алина Белькевич после участия в телешоу вместе отдыхают на пляже в США.

Экс-солистка «ВИА Гры» стала финалисткой второго сезона проекта «Мастер игры», а ее наследница попробовала свои силы в «Выживалити. Наследники», вылетев в седьмом выпуске.

Седокова опубликовала в личном блоге фото с совместного отдыха на американском побережье. Анна распустила волосы и надела открытый купальник небесно-голубого цвета. Седокова отдыхала под зонтом в солнцезащитных очках.

Белькевич выбрала раздельный коричневый купальник. Алина распустила свои темные волосы и расположилась на песке на фоне пальм и океана. Кроме того, девушка устроила пикник. В ее меню преобладали морепродукты.

«Ловлю потерянное летнее солнце. Сейчас осень», — написала дочь Седоковой в личном блоге.

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