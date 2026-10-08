Молния повредила самолет в небе над Индией
Молния попала в носовую часть самолета индийской авиакомпании IndiGo, выполнявшего рейс из Патны в Лакхнау. Нос воздушного судна получил повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.
Инцидент произошел в среду при заходе на посадку в международный аэропорт Чаудхари Чаран Сингх. Не зная масштабов ущерба во время полета, пилоты безопасно приземлили судно.
Все 104 пассажира и шесть членов экипажа не пострадали.
Видимые повреждения получил носовой обтекатель, предназначенный для защиты погодного радара.
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