В Ступинском роддоме провели День беременных

Будущие мамы 7 октября посетили встречи со специалистами и приняли участие в розыгрыше палаты повышенной комфортности в Ступинском роддоме, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Ступинском роддоме 7 октября провели День беременных. Такие встречи в учреждении организуют два раза в год. Для участниц работали психолог, консультант по грудному вскармливанию и сотрудник МФЦ. Будущие мамы задали им интересующие вопросы. Завершился праздник розыгрышем палаты повышенной комфортности.

В женской консультации городского округа Ступино на учете по беременности состоят 344 женщины. С начала 2026 года в роддоме округа появились на свет 548 малышей, 158 родов были партнерскими.

В Ступино также действует онлайн-площадка для общения беременных женщин с врачами и обмена опытом между роженицами. Она помогает повысить информированность пациенток и создать комфортную атмосферу перед родами. Подробности можно узнать у врача, наблюдающего беременность.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.