Уолтц: США оценили шансы завершить конфликт на Украине с осторожным оптимизмом

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты оценивают перспективы урегулирования украинского конфликта с «осторожным оптимизмом», сообщает РБК .

Уолтц отметил, что специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф привез в Америку информацию, которая позволит американскому лидеру Дональду Трампу принять решения о дальнейших шагах в вопросе урегулирования конфликта.

«Я не собираюсь ничего объявлять или вести переговоры по национальному телевидению, тем более до президента, но у нас есть осторожный оптимизм», — заявил Уолтц в эфире Fox News.

Уиткофф прилетал в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности 30-дневного перемирия с Украиной. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах России и США.

Ранее американская и украинская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп выступил в качестве сильного переговорщика и поставил на место украинского президента Владимира Зеленского.

Путин же подчеркнул, что страна выступает за перемирие с Украиной, но есть нюансы. В первую очередь они касаются Курской области.