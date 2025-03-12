Вашингтон доволен переговорами с Киевом

Президент США Дональд Трамп проявил качества сильного переговорщика и поставил Владимира Зеленского на место, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит РИА Новости .

«Трамп — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место», — указала американская чиновница.

Левитт добавила, что итоги переговоров США и Украины должны продлиться надолго. При этом представитель Белого дома сообщила, что не владеет информацией о реакции Москвы на произошедшее в Саудовской Аравии.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры, по итогам которых была возобновлена военная помощь ВСУ и предложено прекратить огонь на 30 дней.

Политики в России прокомментировали результаты встречи, отмечая, что Западу не удастся обмануть Москву и дать возможность перевооружиться украинской армии на время приостановки боевых действий.