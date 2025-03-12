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Рогов: Киев лукавит, когда говорит о прекращении огня

Власти Украины лукавят, когда делают заявления о стремлении к прекращению огня, сказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство», — отметил политик в беседе с агентством.

По его словам, позиции ВСУ рушатся на фронтах и Киеву срочно нужно передышка для пополнения вооружений и дальнейших атак.

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что Западу не удастся обмануть Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта.