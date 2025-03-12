В Госдуме заявили, что не дадут Западу обмануть Россию
Депутат Шеремет: Россия не позволит водить себя за нос
Россия не позволит водить себя за нос в решении украинского конфликта, заявил ТАСС депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.
«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — указал парламентарий.
Он напомнил, что ВСУ накануне провела массированную воздушную атаку против России, при которой погибли трое человек.
Россия не питает иллюзий от прошедших переговоров между представителями Украины и США, подчеркнул Шеремет.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины, на которых было принято решение возобновить военную помощь Киеву и предложить России 30-дневное прекращение огня.