В Госдуме заявили, что не дадут Западу обмануть Россию

сегодня в 02:35

Депутат Шеремет: Россия не позволит водить себя за нос

Россия не позволит водить себя за нос в решении украинского конфликта, заявил ТАСС депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — указал парламентарий.

Он напомнил, что ВСУ накануне провела массированную воздушную атаку против России, при которой погибли трое человек.

Россия не питает иллюзий от прошедших переговоров между представителями Украины и США, подчеркнул Шеремет.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины, на которых было принято решение возобновить военную помощь Киеву и предложить России 30-дневное прекращение огня.