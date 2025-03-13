Путин заявил о нюансах в вопросе перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за перемирие с Украиной, но есть нюансы. В первую очередь они касаются Курской области, сообщает ТАСС .

«Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области после стольких преступлений против мирных граждан?» — задался вопросом государственный лидер.

Он также отметил, что Украине выгодно добиться перемирия на 30 дней, ведь все ее военнослужащие заблокированы в Курской области. Это же время Киев может использовать для получения оружия и усиления принудительной мобилизации.

Путин участвует в совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко после официальной части с подписанием документов между странами. Стороны обсудили двустороннее партнерство, а также перспективы работы в рамках Союзного государства.