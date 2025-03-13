Путин назвал отношения между Россией и Беларусью примером для других стран

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Их переговоры уже начались, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня отношения развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что экономическое сотрудничество России и Белоруссии складывается «самым наилучшим образом», несмотря на сложности внешнего характера. Товарооборот между РФ и Беларусью достиг рекордного уровня и превысил 50 млрд долларов.

Кадры со встречи двух лидеров также показал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. На них показано, как Путин и Лукашенко пожимают друг другу руки и обнимаются.

«Сегодня все ждем важных заявлений», — написал Зарубин.

Путин и Лукашенко обсудят на переговорах развитие двусторонних отношений, партнерство РФ и Белоруссии, перспективы работы в рамках Союзного государства.