Лукашенко приедет в Россию 13 марта для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибудет в Москву. Он проведет переговоры с главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после избрания на пост президента Беларуси. Лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, партнерство двух стран, перспективы работы в рамках Союзного государства.

Также на повестке ожидаются международные темы. По итогам общения Путина и Лукашенко будет подписан ряд документов.

Ранее Лукашенко заявил, что агентство США по международному развитию (USAID) направило Украине около 5 млрд долларов для организации «майдана». Мятеж внутри Белоруссии в 2020 году финансировался по этим же каналам.