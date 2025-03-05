Лукашенко: USAID направило Киеву около 5 млрд долларов на организацию «майдана»
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) направило Украине около 5 млрд долларов для организации «майдана», сообщает RT.
Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По его словам, мятеж внутри Белоруссии в 2020 году финансировался по этим же каналам.
В начале февраля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа в рамках заморозки предоставления американской помощи зарубежным странам приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID). Однако это решение столкнулось с сопротивлением внутри Штатов, и исход противостояния по данному вопросу пока неясен.