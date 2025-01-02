Украина поставит Молдавии недостающую электроэнергию

Киев по ночам будет делиться электроэнергией с Кишиневом

Украинский «Энергоатом» будет экспортировать электроэнергию в Молдавию ночью для покрытия дефицита электричества, сообщает РБК .

«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского „Энергоатома“ — в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», — указано в сообщении молдавского оператора Energocom.

С 1 января Украина прекратила транзит газа через свою территорию. Это и долги Кишинева за топливо перед «Газпромом» вызвали энергетический коллапс в Молдавии и Приднестровье.

С 16 декабря в республике действует режим ЧС в энергетике.