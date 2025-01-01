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Депутат Шеремет назвал ударом в спину для ЕС решение Киева по транзиту газа

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима о прекращении транзита российского газа стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину, сообщает РИА Новости .

«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что население стран Евросоюза фактически оказалось в заложниках преступных киевских властей.

Депутат Госдумы добавил, что украинский лидер своим решением о прекращении транзита российского топлива поставил под вопрос будущее Европы и ее дальнейшее существование как союза в целом.

В среду с 8 часов утра российский холдинг «Газпром» остановил прокачку голубого топлива в Европу через территорию Украины. Это произошло из-за отказа Киева продлевать истекшее 31 декабря соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».