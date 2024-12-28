сегодня в 20:02

Молдавия может обратиться в суд из-за приостановки поставок российского газа

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев обратится в международный суд в связи с решением российской компании Газпром» прекратить поставки газа в республику с 1 января 2025 года из-за задолженности «Молдовагаза».

«Сегодня „Газпром“ уведомил свою дочернюю компанию „Молдовагаз“ о прекращении поставок природного газа с 1 января», — написал Речан на своей странице в Facebook*.

Он подчеркнул, что Молдавия намерена защитить национальные интересы и добиваться компенсации, так как действия Москвы ставят под угрозу безопасность молдаван и повлекут экономические потери для республики.

Молдавский премьер добавил, что для решения вопроса правительство рассмотрит все юридические возможности, в том числе обращение в международный суд.

Ранее стало известно, что российский газовый гигант «Газпром» с 1 января этого года ограничит до нуля поставки голубого топлива в Молдавию из-за нарушений контракта и отказа урегулировать накопившуюся задолженность.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистска я.