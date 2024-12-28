Компания «Газпром» с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию

Российский холдинг «Газпром» с 1 января этого года ограничит до нуля поставки голубого топлива в Молдавию из-за нарушений контракта и отказа урегулировать накопившуюся задолженность, сообщает ТАСС .

Ранее Молдавия отказалась урегулировать задолженность за поставки перед российской компанией. Тогда холдинг отправил в «Молдовагаз» уведомление о том, что неисполнение платежных обязательств по действующему контракту — это существенное нарушение.

Ограничения на поставку «Газпром» введет с 8 часов утра 1 января 2025 года. Оно будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит молдавскую сторону об ином.

Также российская компания оставляет за собой все права, включая то, что касается одностороннего расторжения контракта и требования с Молдавии возмещения всех понесенных убытков и уплаты штрафов.